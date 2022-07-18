Son dakika haberi: Sigara izmariti anız yangınına neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sigara izmariti anız yangınına neden oldu

18.07.2022 09:43

Son dakika gelişmesine göre - Sigara izmariti anız yangınına neden oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan anız yangını itfaiye ve traktörlerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

- Sigara izmariti anız yangınına neden oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çıkan anız yangını itfaiye ve traktörlerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Önerler Mahallesi Krallık mevkiinde çevreye bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, biçilmiş buğday anızını sardı. Bir evin bahçesine de sıçrayan alevler, daha fazla büyümeden itfaiye ve traktörlerle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Mahalle halkının da traktörlerle yangına müdahale ettiğini ifade eden Önerler Muhtarı Yusuf Yıldırım, yangında 10 dönüm alanın etkilendiğini ifade etti.

Sorumluların tespit edilmesi için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sigara izmariti anız yangınına neden oldu - Son Dakika

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