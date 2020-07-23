Sigara izmariti binlerce dönümlük araziyi yakacaktı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, binlerce dönümlük arazisi bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolu kenarında çıktı. İddiaya göre söndürülmeden yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti, yol kenarındaki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede etraftaki çam ağaçlarına da sıçrayan yangın, binlerce dönümden oluşan ağaçlık ve otluk TİGEM arazisine ilerledi. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, TİGEM arazisine sıçramadan söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA