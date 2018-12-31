Sigara İzmariti Hastanede Yangın Paniğine Neden Oldu
4 dakika önce
Çorum'da bir hastanenin çöp konteynırına atılan sigara izmariti yangın paniğine neden oldu.
Çorum
'da bir hastanenin çöp konteynırına atılan sigara izmariti yangın paniğine neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, özel bir hastanenin kantininin arka tarafında bulunan çöp konteynırına atılan sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynırdan çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Bunun üzerine hastane çalışanları itfaiye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis ekibinin sevk edildi. Paniğe neden olan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tahliye edilirken, o katta bulunan hastalar tedbir amaçlı hastane dışına çıkartıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:38 Kaynak: İHA
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