Sigara izmariti ormanı yaktı - Son Dakika
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Sigara izmariti ormanı yaktı

13.07.2022 12:51
Sigara izmariti ormanı yaktı

Muğla'nın Datça ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı tespit edilen yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Datça ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı tespit edilen yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi Yanı ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık 2.5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Tatil, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara izmariti ormanı yaktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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