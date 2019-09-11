Son Dakika Haberleri: Sigara izmariti otluk alanı yaktı
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Sigara izmariti otluk alanı yaktı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi, Efes Yolu Bulvarı arkasında bulunan otluk alan alev aldı.

Sigara izmariti otluk alanı yaktı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi, Efes Yolu Bulvarı arkasında bulunan otluk alan alev aldı. Yangın büyümeden söndürüldü.


Sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın, önce yol üstünde bulunan otluk alanda başladı, sonra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan ağaçlık alanlara da sıçrayarak büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kürekler ile söndürülmeye çalışılan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakınlarda bulunan çiftlik evlerine uzanmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Efes, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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