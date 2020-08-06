Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı - Son Dakika

Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde biçilmiş arazide sigara izmaritinin atılması sonucu çıkan yangın, vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu tır dorselerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Cizre Nusaybin karayolunun 25. kilometresindeki Korucu köyü civarında yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeni ile anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar olay yerine koşarak alevlerin park halindeki tır dorselerine sıçramaması için kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu, ibrik gibi yöntemlerle yangına müdahale eden vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden alevleri, tır dorselerine ulaşmadan söndürdü. Köylüler, yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşların duyarsızlığının bu tür olayları meydana getirdiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.