Son Dakika Haberleri: Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti
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Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti

12 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangında arazide bulunan kamyon kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Narlı Mahallesi Çiğdemtepe mevkiinde Hasan Kebeli'ye (56) ait 46 ABF 615 plakalı kamyona buğday tarlasında balya yüklemesi yapıldığı anda işçilerden İsmail Çalış (36), kuru otların arasına sigara izmariti attı. İzmaritten tutuşan kuru otlar, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında onlar dönüm buğday tarlası ve arazide balya yüklenen kamyon kül oldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmaz iken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:12 Kaynak: İHA
Pazarcık, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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