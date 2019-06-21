Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarlada çalışan bir işçinin attığı sigara izmaritinden çıkan yangın sonucu buğday tarlası ve balya taşımak üzere tarlada bulunan bir tır yandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:19 Kaynak: AA
'ın Pazarcık
ilçesinde, tarlada çalışan bir işçinin attığı sigara izmaritinden çıkan yangın sonucu buğday tarlası ve balya taşımak üzere tarlada bulunan bir tır yandı.
İlçeye bağlı Narlı
Mahallesi Çiğdemtepe mevkisindeki tarlada yapılan buğday hasadının ardından saman balyaları tıra yüklenmek üzere hazırlandı.
Bu esnasında, tarlada işçi olarak çalışan İsmail Ç'nin (36) attığı izmarit nedeniyle balyalar alev aldı.
Rüzgarın etkisiyle tarlaya yayılan alevler, yükleme yapmak için alanda bulunan Hasan Kebeli (56) yönetimindeki 46 ABF 615 plakalı tıra sıçradı. Yangında tarlada zarar oluşurken tır kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından İsmail Ç. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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