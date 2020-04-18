Sigara izmariti yangın çıkardı - Son Dakika

Sigara izmariti yangın çıkardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan geçen araçlardan atıldığı öne sürülen sigara izmaritinin yangına neden olması sonucu tarım aletlerinin konulduğu bahçeye sıçradı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan geçen araçlardan atıldığı öne sürülen sigara izmaritinin yangına neden olması sonucu tarım aletlerinin konulduğu bahçeye sıçradı.

Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkisinde yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktığı öne sürüldü. Şarampolde otların tutuşmasıyla başlayan alan yangını, Kaan Atılgan'a ait tarım aletlerinin konulduğu bir araziye sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle tarım aletlerinin boyalarında ve traktör römorklarının da lastiklerinde hasar meydana geldiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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