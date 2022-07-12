Sigara izmariti zeytinlik alanı yaktı

Milas - Bodrum karayolu üzerinde yer alan Baharlı Sanayi Sitesi yakınlarındaki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçen araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Muğla 'nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.

Kaynak: İHA

Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

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