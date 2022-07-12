Muğla 'nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.

Kaynak: İHA

Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.