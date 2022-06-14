Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Kapanönü Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisinde dükkanların arasında bulunan plastik tentelere yan binalardan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Dumanı fark eden çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

Hürriyet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sigara izmaritinden çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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