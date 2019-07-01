Son Dakika Haberleri: Sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut
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Sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut

1 saat önce

İnegöl Belediyesi farklı bir faaliyete imza attı.

Sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut, System.String[]
İnegöl Belediyesi farklı bir faaliyete imza attı. Belediye ek hizmet binası önünde bulunan alana konulan kutuya vatandaşlar hem sigara izmaritlerini atıyor, hem de attığı izmaritle en çok kullandığı sosyal medya ağı için oluşturulan ankete katılıyor.

İnegöl Belediyesi çevre temizliğine dikkat çekmek için yine farklı bir çalışmaya imza attı. Belediye ek hizmet binasına gelen vatandaşların sigara izmaritlerinin yere atmak yerine binanın hemen yanında bulunan kutuya atmaları sağlanarak çevrenin kirletilmesine mani olunuyor. Projeyle hem çevrenin kirletilmesi önleniyor, hem de sigara içenlerin en çok hangi sosyal medya hesaplarını kullandığı ortaya çıkarıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği proje. 'Yere atma oylama yap; sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut' sloganıyla çalışma arkadaşlarımız bir proje yapmışlar. Gerçekten güzel bir proje. Belediyemize gelen vatandaşlarımız izmaritleri yere atma yerine oluşturduğumuz bu kutulara atıyor. Bir kaç gün olmasına rağmen İnegöllüler tarafından büyük beğeni kazandı. İnegöl'ün farklı noktalarında bu tür uygulamaları yaygınlaştırma istiyoruz". diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:30 Kaynak: İHA
İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel
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