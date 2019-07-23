Son Dakika Haberleri: Sigara izmaritleri en yaygın zararlı atık
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Sigara izmaritleri en yaygın zararlı atık

1 saat önce

Bilim insanları, sigara izmaritlerinin, insan yapımı maddeler içinde çevreye en fazla zarar veren atık türü olduğunu bildirdi.

Sigara izmaritleri en yaygın zararlı atık, System.String[]
Bilim insanları, sigara izmaritlerinin, insan yapımı maddeler içinde çevreye en fazla zarar veren atık türü olduğunu bildirdi.
BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin Anglia Ruskin Üniversitesince yapılan araştırma, toprağa ve çimlere atılan sigara izmaritlerinin insan yapımı maddeler içinde çevreyi en fazla kirleten atıklar olduğunu ortaya koydu.
Deniz kıyıları ve şehirlerden toplanan çöpün yüzde 30 ila 40'ını, sigara izmaritlerinin oluşturduğunu belirten araştırmacılar, her yıl doğaya yaklaşık 4,5 trilyon izmaritin atıldığını ifade etti.
İzmaritlerin, bitkilerin gelişmesini engellediğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun, çimenlerin büyüme oranını yüzde 10, yoncaların gelişme oranını ise yüzde 27 düşürdüğünü kaydetti.
Sigara izmaritinin kirliliğe en fazla sebep olan kısmının, filtreleri olduğuna işaret eden araştırmacılar, bir çeşit biyoplastik olan bu filtrelerin atıklarına, okyanus diplerinde bile rastlandığını ifade etti.
ABD'nin California eyaletinden Senatör Hannah-Beth Jackson, yılın başında, bitkilere verdiği zarar gerekçesiyle sigara filtrelerinin üretiminin tamamen yasaklanmasını savunan bir yasa tasarısını eyalet meclisine sunmuştu.
İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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