Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu - Son Dakika
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Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu

24.03.2022 15:04
Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki İMKB Ticaret Meslek Lisesinde koridor ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik halinde sınıfları boşaltıp bahçeye çıkmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki İMKB Ticaret Meslek Lisesinde koridor ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik halinde sınıfları boşaltıp bahçeye çıkmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde okullar bölgesinde bulunan Manavgat İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde yangın paniği yaşandı. Koridora ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik içerisinde sınıfları boşaltarak bahçeye çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine okula Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde, okul içerisinde ve çevresinde yangına rastlanmadığı, tuvaletlerin bitişiğinde bulunan havalandırmadaki kağıt ve çöplerin, atılan sigara izmaritleriyle tutuşması sonucu duman çıktığı ve tüm okulu kapladığı belirlendi.

İtfaiye görevlileri, su sıkarak havalandırma boşluğundaki yanan çöpleri söndürdükten sonra okuldan ayrıldı. - ANTALYA

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Manavgat, Antalya, Sigara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu - Son Dakika


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