Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu - Son Dakika
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Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu

24.03.2022 19:31

Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan İMKB Ticaret Meslek Lisesi'nde koridor ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik halinde sınıfları boşaltıp bahçeye çıkmasına neden oldu.

Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan İMKB Ticaret Meslek Lisesi'nde koridor ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik halinde sınıfları boşaltıp bahçeye çıkmasına neden oldu.

Okula itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerde havalandırmadaki çöplerin atılan sigaradan tutuşmuş olabileceği bildirildi.

Mimar Sinan Mahallesinde okullar bölgesinde bulunan Manavgat İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın paniği yaşandı. Koridora ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik içerisinde sınıfları boşaltarak bahçeye çıkmasına neden oldu.

İhbar üzerine okula Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ve Manavgat Emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde, okul içerisinde ve çevresinde yangına rastlanmazken, tuvaletlerin bitişiğinde bulunan havalandırmada sigara izmariti atılmak suretiyle havalandırmaya daha önce atılan kağıt ve çöplerin tutuşması sonucu duman çıktığı ve tüm okulu kapladığı belirlendi.

İtfaiye görevlileri, su sıkarak havalandırma boşluğundaki yanan çöpleri söndürdükten sonra okuldan ayrıldı.

Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu
Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu
Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu

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Manavgat, Antalya, Yangın, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigara izmaritleri okulda yangın paniğine neden oldu - Son Dakika


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