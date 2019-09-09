Son Dakika Haberleri: Sigara kaçakçılarından kızaklı zula
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Sigara kaçakçılarından kızaklı zula

1 saat önce

Sigara kaçakçılarından kızaklı zula Adana'da bir tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi yapılarak sigara kaçakçılığı yapmak isteyen bir kişi yakalandı Zuladan bin 350 paket kaçak sigara çıktıADANA - Adana'da bir tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi ise zulalanmış bin 350 paket...

Sigara kaçakçılarından kızaklı zula, System.String[]

Sigara kaçakçılarından kızaklı zula

Adana'da bir tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi yapılarak sigara kaçakçılığı yapmak isteyen bir kişi yakalandı

Zuladan bin 350 paket kaçak sigara çıktı

ADANA - Adana'da bir tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi ise zulalanmış bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri sigara kaçakçılığının önüne geçmek için tedbirlerini artırdı. Polis D-400 karayolunda uygulama alanında bu tedbirler kapsamında şüphelendiği bir tırı durdurdu. Polis önce tırda yaptığı aramada kaçak sigara bulamadı. Ancak polis yaptığı detaylı aramada tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi yapılarak sigaraların buraya saklandığını saptadı. Polis kızak sisteminin halatından tutup çektiğinde kaçak sigara paketleri bir bir çıktı. Polis, bin 350 paket kaçak sigaraya el koyarken E.Ç. isimli zanlı da gözaltına alındı.

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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