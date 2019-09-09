Son Dakika Haberleri: Sigara kaçakçılarının yeni yöntemi polise takıldı
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Sigara kaçakçılarının yeni yöntemi polise takıldı

1 saat önce

Adana'da bir tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sigara kaçakçılarının yeni yöntemi polise takıldı, System.String[]

Adana'da bir tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tırla kaçak sigara getirileceğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler, şehrin girişlerinde önlem aldı. Ekipler, tespit ettiği tırı merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu İncirlik uygulama noktası girişinde durdurdu.

Tırda arama yapan polis ekipleri, aracın dorsesinde gizli iki bölme olduğunu fark etti.

Demir profille oluşturulan gizli bölmelerin kapağını açan ekip, halatlarla karşılaştı.

Halatları çeken polis, bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili tır sürücüsü E.Ç, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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