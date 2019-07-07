Son Dakika Haberleri: Sigara kaçakçılığı operasyonu
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Sigara kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste kaçak sigara bulunduğunu belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan U.T. ve Suriye uyruklu A.T. ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sigara kaçakçılığı operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:38 Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel
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