Sigara kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:38 Kaynak: AA
'nın merkez Seyhan
ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste kaçak sigara bulunduğunu belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan U.T. ve Suriye
uyruklu A.T. ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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