Sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yayladağı, Altınözü ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 270 paket sigara, 3 kilogram esrar ve 277 kök Hint keneviri ele geçirdi, K.Ç, Ş.S. ve K.Ç'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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