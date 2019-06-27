Son Dakika Haberleri: Sigara kaçakçılığından 3 kişiye adli kontrol
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Sigara kaçakçılığından 3 kişiye adli kontrol

1 saat önce

Samsun'da sigara kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sigara kaçakçılığından 3 kişiye adli kontrol, System.String[]
Samsun'da sigara kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında tespit ettikleri 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 3 gün önce Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron sigara ve 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi ifadeleri alınıp savcının talimatıyla serbest bırakılırken, M.Ö., M.A.Y. ve H.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
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