Sigara Kavgasında 2 Suriyeli Bıçaklandı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sigara isteme yüzünden çıkan kavgada Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklan yaralandı.
KOCAELİ'nin Darıca
ilçesinde, sigara isteme yüzünden çıkan kavgada Suriye
uyruklu 2 kişi bıçaklan yaralandı.
Olay akşam saatlerinde, Kazım Karabekir
Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sigara isteyen kişiler olumlu yanıt alamayınca tartıştıkları Suriye uyruklu kişilerle aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında, Suriye uyruklu Alaattin Alalluf (45) ve Muhammet Maruf Elmaslı (28) bıçakla yaralandı. Olay yerinde bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahalede bulundu. Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 Suriyeli, tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:59 Kaynak: DHA
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı
ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!