Sigara kullananlarda Covid-19'a bağlı hastalık oranı 14 kat daha fazla - Son Dakika

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, sigara kullanan kişilerde Covid-19'a bağlı ağır hastalık, yoğun bakıma yatma ve ventilatöre bağlanma sıklığının 14 kat daha fazla olduğunu söyledi.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla Edirne'de İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanlığı işbirliğinde etkinlik düzenlendi. Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada ocak ayında 244 kişinin sigarayı bırakmak üzere başvuru yaptığını söyledi. Sigarayı bırakmak için başvuru yapanların tedavilerine başladıklarını belirten Dr. Yıldırım, sigarayı bırakma ile ilgili ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak temin edildiğini ve uygun görülen hastalara bu ilaçların teslim edildiğini ifade etti. Sigara kullanan kişilerde Covid bulaşma riski, hastalığı geçirme sıklıkları ve hem de ağır hastalık, yoğun bakıma yatma ve ventülatöre bağlanma sıklığının 14 kat daha fazla olduğunu aktaran Dr. Yıldırım, bu durumun bilimsel olarak da kanıtlandığını vurguladı. Edirne, Uzunköprü ve Keşan'daki sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma poliklinikleri olduğunu hatırlatan Dr. Yıldırım, bugün vesilesiyle sağlığa zarar veren, yaşam konforunu ve süresini oldukça kısaltan bu kötü alışkanlığı bırakmak için sigara kullanan vatandaşlara sigara bırakma merkezlerine gelme çağrısında bulundu.

"ALO 171 SİGARA BIRAKMA HATTINI ARAYABİLİRSİNİZ"

Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalar arasında Alo 171 sigarayı bırakma danışma hattı ve polikliniği olduğunu hatırlatan Dr. Yıldırım, yapılan ölçümler sonucunda nikotin bağımlılıkları orta ve düşük düzeyde ise hiç hekime gitmeden vatandaşların sigarayı bırakmalarına dair bir takım eğitimler verilerek sigara bırakmalarının sağlandığını dile getirdi. Yapılan uygulama ile Avrupa ve dünyanın yaklaşık 3-4 katı üzerinde sigarayı bıraktırdıkları hastalar olduğunu belirten Dr. Yıldırım, "Eğer nikotin bağımlılık ölçütler yüksekse kişiler hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor. Burada sertifikalı profesyonel hekimlerimiz tarafından sigarayı bırakmalarına yardımcı olunuyor" dedi.

Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açılan resim sergisini dolaşan vatandaşlardan Alihsan Yorulmaz, "Sigara hiç kullanmadım. Babam sigara içme servetimi ye demişti. Hiç başlamadım. Covid-19'a da yakalanmadım. Sigara içmemenin faydasını orada da görmüş oldum" dedi.

Şehit Asım İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırladıkları pankartları taşıyarak Saraçlar Caddesi'ndeki Yeşilay standına geldi.

(Özlem Ceylan-İHA)