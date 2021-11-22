Üye Girişi
"Sigara kullanımı inmenin en büyük nedeni" - Son Dakika

"Sigara kullanımı inmenin en büyük nedeni"

22.11.2021 11:42
"Sigara kullanımı inmenin en büyük nedeni"

Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, "Sigara kullanımı ve hipertansiyon, inmenin en büyük nedenlerinden. Gençlerde de inme oranını oldukça arttı.

Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, "Sigara kullanımı ve hipertansiyon, inmenin en büyük nedenlerinden. Gençlerde de inme oranını oldukça arttı. 20 yaş altında görülen inmeler yüzde 25 arttı" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, inme hakkında açıklamalarda bulundu. Sigara kullanımı ve hipertansiyonun inmenin en büyük nedenlerinden olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Evci, gençlerde de inme oranını oldukça arttığını belirtti. 20 yaş altında görülen inmelerin yüzde 25 arttığını söyleyen Uzm. Dr. Evci, "Yaş inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür. İnme geçirenlerin yaklaşık yüzde 70'i 65 yaşın üzerindedir. İnme sıklığı 55 yaşından sonra her on yıl için iki kat artar. İnme sıklığı erkeklerde kadınlara göre 1,25 kez fazladır. Ama kadınların yaşam süresi erkeklerden uzun olduğu için inme nedenli kötü işlevsel sonlanım ve mutlak ölüm sayısı kadınlarda daha yüksektir" dedi.

Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyin damar hastalıkları (BDH) terimi beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak, tıkanma veya kanama nedeniyle etkilendiği ve/veya beyni besleyen damarların patolojik bir süreç ile doğrudan tutulduğu tüm hastalıkları kapsar. Beyine gelen kan akışında bir azalma veya kesinti olduğu zaman beyin dokuları beslenemez ve inme gerçekleşir. İnme sırasında beyne az kan gitmesi veya hiç kan gidememesinden dolayı beyinde bazı hücreler beslenemez ve zamanla ölmeye başlar. Kesinti ne kadar uzun olursa daha fazla hücre ölür. Ölen beyin hücrelerinin vücuda gönderdiği işlemler geçici ya da kalıcı olarak kaybedilir.

"20 YAŞ ALTINDA YÜZDE 25'LİK ARTIŞ"

Yaş inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür. İnme geçirenlerin yaklaşık yüzde 70'i 65 yaşın üzerindedir. İnme sıklığı 55 yaşından sonra her on yıl için iki kat artar. İnme sıklığı erkeklerde kadınlara göre 1,25 kez fazladır. Ama kadınların yaşam süresi erkeklerden uzun olduğu için inme nedenli kötü işlevsel sonlanım ve mutlak ölüm sayısı kadınlarda daha yüksektir. Genç inme için, yaş sınırı genellikle 50 olarak kabul edilir. Farklı çalışmalarda 45 veya daha az sıklıkla 55 üst sınırı da kullanılmaktadır. Son yıllarda, 20 yaş altı grupta da inme sıklığında yüzde 25'lik bir artış gözlenmiştir. Dünyada 15-45 yaş için inme sıklığı 100 binde 6-26 olarak bildirilmektedir. 'Genç inme' kadınlarda 35 yaşın altında daha sık görülürken, erkeklerde 35-50 yaş arasında daha sık görülmektedir.

"SİGARAYI BIRAKIN, GÜNLÜK FİZİKSEL AKTİVİTELERDE BULUNUN"

Genç inmelilerde yüksek oranlarda (yüzde 25-59) bildirilen ve inmeyle bağlantısı en fazla olan risk faktörü sigara kullanımıdır. Fiziksel inaktivite sigara kullanımından (yüzde 56) sonra ikinci en sık görülen risk faktörü olarak yüzde 48 hastada belirlenmiştir. Hipertansiyon, farklı tanımları olan ve üst yaş sınırı 45-55 yaş arasında değişen farklı serilerde, yüzde 12-75 arasında değişen geniş bir aralıkta risk faktörü olarak bildirilmiştir. Dislipidemi de benzer şekilde, farklı tanımlamalar nedeniyle, genç inme serilerinde yüzde 8,1-59,5 olacak şekilde geniş bir aralıkta risk faktörü olarak bildirilmiştir. HDL düzeyi düşüklüğü ile genç inme arasında ilişki gösterilmişken, LDL kolesterol, total kolesterol ve trigliserit düzeyleriyle net bir ilişki gösterilmemiştir. Diyabet sıklığı genç inmelilerde yüzde 1-18 olarak kaydedilmiştir. Makrovasküler tip 2 diyabet komplikasyonlarının izlendiği bir araştırmada 45 yaşından önce diyabet tanısı alan hastalarda, 45 yaşından sonra tanı alan hastalara göre inme riskinin 10 kat arttığı görülmüştür. Genç inme olgu serilerinde obezite genellikle bildirilmemekle birlikte, mevcut kısıtlı sayıdaki çalışmada bildirilenlerde sıklığı yüzde 5-28'dir. Koroner arter hastalığı (yüzde 1-16) ve atriyal fibrilasyon (yüzde 1-8,9) gençlerde daha az rastlanan risk faktörleridir. Uzun süreli veya yakın zamanda yoğun alkol tüketiminin gençlerde inme ile bağlantısının daha kuvvetli olabileceği bildirilmiştir. Genç inme olgu serilerinde yüzde 5-33 sıklığında alkol kullanım oranları saptanmıştır."

"İnme geçirenlerin 3'te 1'i başaklarına muhtaç olarak yaşamlarına devam edebilir"

İnmenin toplumsal yükünün çok ağır olduğunu belirten Uzm. Dr. Evci, "Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişkenlik göstermekle birlikte, inmeli hastaların yaklaşık yüzde 20'si erken dönemde olmak üzere yüzde 30'u bir yıl içinde ölmekte, yaşayanların üçte biri de günlük işlerinde başkalarına muhtaç olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Böylece inme, toplumda üçüncü en sık ölüm nedeni olmasının yanı sıra, erişkinlerde ilk sırada gelen maluliyet nedenidir. Nörolojik hastalıklar nedeniyle hastaneye yatan olguların yarısından fazlasını inmeli hastalar oluşturmaktadır. Nüfusu giderek yaşlanan ülkemizde de inmenin çok önemli ve önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu açıktır" şeklinde konuştu.

(İHA)

Sigara kullanımı inmenin en büyük nedeni
Sigara kullanımı inmenin en büyük nedeni

Hipertansiyon, Pendik, Ekinci, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sigara kullanımı inmenin en büyük nedeni' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! 11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı 11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 11:05 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
11:27 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
11:24 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı
CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi         
11:48
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: "Sigara kullanımı inmenin en büyük nedeni" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement