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Sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

06.12.2021 14:28
Sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat İlçesi Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında; C.K. ve M.K. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri sonucu, üst araması yapıldı. C.K. isimli şahsın üzerinde sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - ANTALYA

Sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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