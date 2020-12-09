Sigara paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
09.12.2020 12:29
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından park halinde ki araç içerisinde bulunan şahısların üzerinden metamfetamin ele geçirildi.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından park halinde ki araç içerisinde bulunan şahısların üzerinden metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi Şehit Kasım Poyraz Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde bulunan S.A. ve H.Ö.'nün yapılan üst aramasında sigara paketi içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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