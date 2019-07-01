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Sigara paketinin içinden uyuşturucu çıktı

49 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Sigara paketinin içinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli 1 şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Adli Makamlarca Tutuklanarak Cezaevine gönderildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, uyuşturucu, sigara, düzce, 3. Sayfa
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