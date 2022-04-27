Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı

27.04.2022 11:38
Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda dolap içerisine yapılmış gizli bölmeden sigara paketleri içinde uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda dolap içerisine yapılmış gizli bölmeden sigara paketleri içinde uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu imali ve ticareti yapıldığına dair bilgilere ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan çalışmalarla isimleri belirlenen ekipler Ferdi G. (37), Murat A. (23), Cemil G. (38) ve Tuncay D. (55) isimli şahısların peşine düştü. 4 şahsı teknik ve fiziksel takibe alan Jandarma istihbarat ekipleri bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye bastı. Kent merkezinde bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 135 adet uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 TL ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında sorgulan 4 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı

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Uyuşturucu, Jandarma, Aksaray, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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