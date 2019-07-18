Son Dakika Haberleri: Sigara paketleri üzerindeki fotoğraf ve uyarı mesajlarına kim nasıl karar veriyor?
Son Dakika Dünya Haber

Sigara paketleri üzerindeki fotoğraf ve uyarı mesajlarına kim nasıl karar veriyor?

2 saat önce

Sigarayla mücadele yollarından biris paketlerin üzerindeki sigaranın zararlarını gösteren fotoğraf ve yazılar. Peki, caydırıcılığı amaçlayan bu fotoğraf ve yazılara kim tarafından nasıl belirleniyor?

Sigara paketleri üzerindeki fotoğraf ve uyarı mesajlarına kim nasıl karar veriyor?, System.String[]
Bir çok hastalığa yol açarak ölüme sebep olmasına rağmen sigara kullanımının önüne bir türlü geçilemiyor. Sigarayla mücadele yollarından birisi de paketlerin üzerindeki sigaranın zararlarını gösteren fotoğraf ve yazılar. Peki, caydırıcılığı amaçlayan bu fotoğraf ve yazılar kim tarafından nasıl belirleniyor?

Sigara paketlerinin üzerinde fotoğraf ve mesajlara bir çok ülkede çoğunlukla sağlık bakanlıklarının da dahil olduğu bir kurul veya komisyon tarafından karar veriliyor. Bu konuda en kapsamlı düzenlemeye sahip kurum Avrupa Birliği (AB). AB'nin bu konuda ortak bir politikası bulunuyor. AB Komisyonu tarafından hazırlanan Tütün Ürünleri Direktifi tüm üye ülkeleri bağlıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay, mali müşavir cinayetinde karısına ve sevgilisine verilen cezayı bozdu Osmaniye'de sahte içkiden zehirlenen genç hayatını kaybetti Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Arkadaşını tüfekle başından vurarak öldüren katil zanlısı, olay sonrası düğüne gittiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sigara paketleri üzerindeki fotoğraf ve uyarı mesajlarına kim nasıl karar veriyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]