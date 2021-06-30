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Sigara paketlerindeki uyarı alanı yüzde 100'e çıkarıldı - Son Dakika

Sigara paketlerindeki uyarı alanı yüzde 100'e çıkarıldı

30.06.2021 16:04
Sigara paketlerindeki uyarı alanı yüzde 100'e çıkarıldı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yeni yönetmelikle sigara paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı, yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yeni yönetmelikle sigara paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı, yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı, yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Mevcut birleşik sağlık uyarısı formatlarına ilişkin özel kurallar getirildi. Üstten açılan kapaklı sert paketlerde birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin her biri, paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde olacak. Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer alacak. Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paketle yumuşak birim paketin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 20 milimetreyi geçmeyen alanı kaplayacak. Dik poşet paketlerde bırakma bilgisi, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 10'unu kaplayacak.

YÜZDE 60'I , YÜZDE 40'I UYARI METNİ Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 60'ını fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni kaplayacak. Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 50'sini fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni kaplayacak. Üst üste format kullanılması halinde düz ve katlanabilir poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 22 milimetreyi geçmeyen alanı kaplayacak. Bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 60'ını fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni alacak. Sigara dışındaki tütün mamullerinin konulduğu dik poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı düz ve katlanabilir poşet paketler ve dikdörtgen prizma ya da benzeri şekildeki paketlerin arka yüzeyinde bırakma bilgisi metni sağa dayalı yazılabilecek. Düz ve katlanabilir poşet paketlerde, yan yana format uygulandığında birleşik sağlık uyarısı yüksekliği ile birim paket yüksekliği eşit olacak. 6 AY SÜRE

Miktar bilgisi, sigara birim paketlerinin alt yüzeyine, sigara dışındaki içimlik tütün mamulü birim paket ve grupmanlarının arka yüzeyine, tek satırda ve ayırt edici ibare puntosunda uygulanacak. Miktar bilgisi sigarada '20 sigara' şeklinde yazılacak. Düzenlemeye geçiş için sektöre 6 ay süre tanındı. Bu süre içinde yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmazsa piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş sayılacak.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Sigara, Gazete, Tütün, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sigara paketlerindeki uyarı alanı yüzde 100'e çıkarıldı - Son Dakika


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