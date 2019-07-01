Sigara paketlerinden uyuşturucu çıktı
22 dakika önce
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:41 Kaynak: AA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen aracı Kaynaşlı
mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, valizlerin arasına gizlenmiş 14 sigara paketinin içinde toplam 404 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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