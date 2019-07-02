Sigara paketlerinden uyuşturucu çıktı
1 saat önce
DÜZCE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sigara paketlerinin içerisine konulan 404 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sigara paketlerinin içerisine konulan 404 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 sigara paketi içerisinde 404 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan M.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Zce
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