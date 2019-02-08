Sigara Parası Artık Cumhuriyet Altınına Gidiyor

Tekirdağ
'da 25 yılı aşkın süre kullandığı sigarayı geçen yıl bırakan taksici Münir Işık, onca yıl havaya saçtığı parayı şimdi cumhuriyet altınına yatırıyor.
Çocuk yaşta sigara içmeye başlayan Münir Işık (42) uzun süre kullandığı sigarayı çocuğunun olmasıyla bırakmaya karar verdi.
Çevresindekilerin üzerine sinen sigara kokusundan rahatsız olmasınında etkisiyle kararını hızlandıran Münir Işık, 26 yıl kötü bir alışkanlık olarak devam ettirdiği sigarayı bırakmak için Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan yardım aldı.
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tedavisi sonrası sigarayı bırakan Münir Işık, 13 aydır sigarasız yaşamın hem sağlığına hem de bütçesine katkısını fazlasıyla yaşıyor.
Münir Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene KETEM'e gitmesi sonrası 4 gün içinde sigarayı bıraktığını söyledi.
"İlaç bana sigarayı içirtmedi"
Sigarayı bıraktıktan sonra da doktoru tarafından verilen ilacı kullanmaya devam ettiğini ifade eden Münir Işık, şöyle konuştu:
"Doktorun verdiği ilacı kullanmaya devam ettim. Çünkü onuncu, on beşinci günlerde işimizin stresinden dolayı tekrar içme isteği duydum. Ama ilaç bana sigarayı içirtmedi. Bir nefes dahi içirtmedi. Şu an yaklaşık 13 aydır sigara içmiyorum. Sigara bırakmamın bir artısı oldu. Bir paket sigaranın en düşük maliyeti 10 lira. Ben her gün 10 lirayı bir kavanoza koydum. Bunları biriktirdik ve eşim bu paralarla cumhuriyet altını alıyor. Böylece aile bütçesine de bir katkı sağlanmış olduk."
"İçtiğim sudan bile tat alıyorum"
Sigarayı bıraktıktan sonra tekrar yaşama sevinci kazandığını ve her hareketinden tat almaya başladığını aktaran Işık, sigara kullanmaya devam eden kişilerin de bir an önce bu alışkanlıklarından kurtulması tavsiyesinde bulundu.
Sigara kullandığı zamanda yürüyüş yaparken tıkandığını belirten Işık, "Mesela yüz metre yokuş çıktığımda tıkanıyordum. Nefes nefese çıkıyordum. Şu anda ben çok rahat çıkıyorum. İçtiğim sudan bile tat alıyorum. Sudan
olsun, havadan olsun her şeyden tat almaya başladım. Hayatın gerçekten yaşamaya değer olduğunu anladım." dedi.
"Bırakamam" diyenlerin en azından Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı aramaları önerisinde bulunan Münir Işık, bunu hem sağlık hem de ekonomi için her tiryakinin denemesi gerektiğini vurguladı.