Son dakika haberleri! Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi

24.01.2021 16:02

Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisine sigara parası vermediği gerekçesiyle bıçakla annesini kovaladığı sırada araya giren kardeşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaralayan ağabey, babasını da kolundan bıçakladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisine sigara parası vermediği gerekçesiyle bıçakla annesini kovaladığı sırada araya giren kardeşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaralayan ağabey, babasını da kolundan bıçakladı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden oğlunu bir an olsun kucağından bırakmayan babanın feryatları yürekleri dağladı.

Olay, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Volkan Ş. (26), annesi Sıdıka Ş.'den sigara almak için para istedi. Annesinin para veremeyeceğini belirtmesi üzerine sinirlenen Volkan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesinin üzerine yürüdü. Bıçakla annesini kovalamaya başlayan ağabeyine engel olmak isteyen Yasin Ş. (23), ağabeyi ile annesinin arasına girmek istedi. Volkan Ş.'nin annesine doğru rastgele savurmaya başladığı bıçak darbelerinden birisi Yasin Ş.'nin koltuğunun altından girerek kalbine kadar ulaştı. Yaralı oğlunu öfkeli ağabeyinin elinden kurtaran baba İlhan Ş., bıçak darbelerinin hedefi olarak kolundan yaralandı.

Oğlunu kucağından bırakmadı, katil ağabey sadece izledi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan baba İlhan Ş., yaralı halde sokağa kaçmayı başaran kanlar içerisindeki oğlu Yasin Ş.'yi bir an olsun kucağından bırakmadı. Acılı baba oğlunu kurtarmak için feryat ederken, hem kardeşini hem de babasını bıçaklayan ağabey olanları sadece izlemekle yetindi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yasin Ş, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yasin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey Volkan Ş.'yi gözaltına alarak emniyete görüntü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İHA-

Son dakika haberleri! Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi
Son dakika haberleri! Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi
Son dakika haberleri! Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi
Son dakika haberleri! Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi

Pamukkale, Denizli, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi - Son Dakika


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