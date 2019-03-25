Son Dakika Haberleri: Sigara Sadece İçeni Değil Tüm Apartmanı Öldürüyordu

Sigara Sadece İçeni Değil Tüm Apartmanı Öldürüyordu

11 dakika önce

Aydın'da gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korku dolu anlar yaşattı.

Sigara Sadece İçeni Değil Tüm Apartmanı Öldürüyordu, System.String[]
Aydın'da gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korku dolu anlar yaşattı. Yangında biri itfaiye görevlisi diğeri ise yanan evin sahibi iki kişi yaralanırken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan iki kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın gece yarısı Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı 209 sokak 1 numaralı apartmanda çıktı. Gece yarısı tüm mahalleyi yanık kokusu sarması üzerine uyanan vatandaşlar apartmanın 4. katında oturan Halil Y. isimli şahsın dairesinden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi. Apartman sakinleri ve itfaiye ekiplerinin evin kapısını çalmasına rağmen içeriden kapıyı açan olmayınca yanmakta olan apartmanın dairesine itfaiye merdiveni ile çıkan görevliler balkondan eve girerek yangına müdahale ettiler.

Bu sırada apartmanın üst katları güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, itfaiye ekipleri ev sahibini yatağından kaldırıp yangından kurtardı. Ciddi derecede karbonmonoksit gazına maruz kalan ve evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen Halil Y. 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmeden koltuğa bırakılan sigaradan çıktığı öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Aydın, İtfaiye, 3. Sayfa
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