Son Dakika Haberleri: Sigara ve alkole veda
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Sigara ve alkole veda

46 dakika önce

İlk adımı alkol ve sigarayla vedalaşarak atan ünlü rock'çı, ayrıca haftada 3 gün yüzmeye başladı ve daha sağlıklı beslenmek için de bir diyetisyenle anlaştı.

Sigara ve alkole veda, System.String[]

İlk adımı alkol ve sigarayla vedalaşarak atan ünlü rock'çı, ayrıca haftada 3 gün yüzmeye başladı ve daha sağlıklı beslenmek için de bir diyetisyenle anlaştı.

Diyetisyen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:00 
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