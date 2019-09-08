Sigara ve alkole veda
46 dakika önce
İlk adımı alkol ve sigarayla vedalaşarak atan ünlü rock'çı, ayrıca haftada 3 gün yüzmeye başladı ve daha sağlıklı beslenmek için de bir diyetisyenle anlaştı.
İlk adımı alkol ve sigarayla vedalaşarak atan ünlü rock'çı, ayrıca haftada 3 gün yüzmeye başladı ve daha sağlıklı beslenmek için de bir diyetisyenle anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:00
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