Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı

27.05.2022 03:03
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı artırıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, sigara ve alkollü içkilerden alınan ÖTV asgari maktu tutarlarında değişikliğe gidildi. Alkol derecesi yüzde 22 veya daha fazla olan içecekler için alınan asgari maktu vergi tutarı 602,48 TL'ye, sigaradan alınan ÖTV ise 0,78 TL'ye yükseltildi.


Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı
YORUMLAR
500
Alkol ve sigaraya ÖTV zammı! Alkol ve sigaraya ÖTV zammı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kaynak: DHA

cumhurbaşkanı, Gazete, Sigara, ÖTV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 03:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement