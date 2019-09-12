Trabzon'da sigara ve içki satışı yapılan yerler denetlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kaçak sigara ve içki satışının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl genelinde 60 iş yerini kontrol eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 75 kilo 392 gram kıyılmış tütün, 3 bin 37 çok amaçlı boş sigara kutusu, 20 kutu içerisi doldurulmuş 200'lük dolu makaron, 101 kutu 200'lük boş makaron, 43 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilo 100 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Ekipler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 3 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yaptı, ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 iş yeri sahibine de 5 bin 250 lira idari para cezası uyguladı.