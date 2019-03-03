Sigara Vermeyen Genci Bıçaklayan Saldırgan Tutuklandı
44 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaralayan Mehmet A. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaralayan Mehmet A. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Orhaniye
Mahallesi Ankara
Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür A.'nın yanına gelen Mehmet A., iddiaya göre sigara istedi. Özgür A. ise "Sigaram yok" dedi. Bunun üzerine Mehmet A. bıçakla Özgür A.'yı kolundan ve karnından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Özgür A. sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özgür A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan mehmet A. ise kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet A., bugün adliyeye sevk edildi. Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: DHA
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