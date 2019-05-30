Sigara vermeyince pompalı tüfekle bacağından vuruldu
9 dakika önce
Bursa'da sigara yüzünden çıkan tartışmada, bir kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak ağır yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:00 Kaynak: İHA
'da sigara yüzünden çıkan tartışmada, bir kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak ağır yaralandı.
Bursa'nın Mudanya
ilçesi Güzelyalı Mahallesi Altınkum
mevkiinde sahilde aracının yanında güneşlenen 18 yaşındaki Mehmet Deniz
Mutlu'nun yanına yaklaşan bir şahıs sigara istedi. Sigarasının olmadığını söyleyen talihsiz gençle tartışmaya başlayan şüpheli, aracından getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek kayıplara karıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı genci görünce 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Yaralı genç ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mudanya Emniyeti kaçan şahsın yakalanması için çalışmalara başladı. - BURSA
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