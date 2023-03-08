Sigara yakmak isterken aracını patlattı - Son Dakika
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Sigara yakmak isterken aracını patlattı

08.03.2023 15:12
Sigara yakmak isterken aracını patlattı

Amasya'da akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi.

Amasya'da akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan patlamaya, sürücünün araçta sigara yakmaya çalışmasının neden olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Artıkabat Mahallesi'nde karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangında kollarından ve yüzünden yaralanan sürücü Murat Gündoğdu, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dinlenmek için aracını akaryakıt istasyonuna park eden Gündoğdu'nun sabah kalktığında sigara yakmak isterken patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın nedeninin araçta bulunan piknik tüpündeki gaz sızıntısından kaynaklanabileceği değerlendirilirken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara yakmak isterken aracını patlattı - Son Dakika

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