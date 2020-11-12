Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de - Son Dakika

Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de

12.11.2020 12:08
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de, System.String[]

Son dakika haberler... Burçak BOZKUŞ-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK / - Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı caddeler, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

Burçak BOZKUŞ-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK/ - Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı caddeler, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın ardından uygulamadan memnun olanlar kadar, şikayet eden ve haberi olmayanlar da vardı.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak,  özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet edenler de oldu. Bazı vatandaşlar, "Güzel bir karar. Olması gereken buydu" derken, bazıları ise, "Nerede içeceğiz o zaman? Bize bir yer göstersinler ya da satmasınlar" dedi. Karardan haberi olmayanlar ise sigarasını söndürerek, "Bir daha içmeyiz ne yapalım" diye konuştu.

"YASAKLAR ÇİĞNENMEK İÇİNDİR"

Beşiktaş'ta yaşayan ve yıllardır sigara içtiğini söyleyen Osman Kaya, "Yasak olsun. Yasaklar ne içindir? Çiğnenmek için. Yapacak bir şey yok. Bağımlıyız, bırakamayız. Sakin yere geçer içmeye devam ederiz. Şiddetle bağımlı olduğun zaman mecbur her yerde içiyorsun. Koronanın artması beni korkutmuyor. Neden korkayım? Çünkü ecel geldiği zaman bir şey bahane olur. Tedbir alırsın tamam ama hastalık bulaşacaksa kaçışın yok. Neden korkayım ki Allah'ın dediği olur" şeklinde konuştu.

"SİGARAYA ALIŞKIN BİRİ İÇİN ÇOK ZOR"Sigara içen bir başka vatandaş ise, "Dün akşam çıktı bu yasak evet ama sigaraya alışkın biri için çok zor. Dikkat edeceğiz tabi ki. Elimde var şu an doğru. Maske indiği için yasak sigara içmek evet ama sigarayı nerede içeceğiz? Kapalı yerde içemiyoruz, evde içemiyoruz, dışarda içiyoruz. Buna da bir şey yapılması gerekiyor" dedi.Kameraları görünce sigarasını söndüren manav Ali Korkmaz, uygulamadan haberi olmadığını söyledi. Korkmaz, "Yasak ise tamamdır. Söndüreyim. Bilmiyordum. Maske şu an yok evet sigara içtiğim için takmamıştım. İyi olmuş bu karar. Hem sigara sağlığa zararlı. Bence yerinde olmuş yani. Maskemi de takıyorum hemen. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"CEZA DA YAZILSA BEN İÇMEYE DEVAM EDECEĞİM"Yasaktan haberdar olan ve sigara içen vatandaşlardan Mustafa Top, "Kamuya açık alanda bizim kimseye bir zararımız yok köşede durarak sigara içiyoruz. Sigara içmek benim özgürlüğüm, içmemek de bir başkasının özgürlüğü. Sigaradan rahatsız ediyorsam mümkün olduğunca uzaklaşırım. Kapalı alanlarda bu kurala uyuyoruz zaten. Evde içemiyoruz, kapalı alanda içemiyoruz biz nerde içeceğiz. Ceza da yazılsa ben içmeye devam edeceğim" dedi. Sigara kullanan bir başka vatandaş ise, "Biz sigara tiryakilerinin kötü bir alışkanlığı bu maalesef. Otobüsten iner inmez sigara yakıyoruz. Doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ancak kafelerde daha fazla içiliyor oradaki denetimler artırılsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"METROBÜSTEN İNER İNMEZ SİGARA YAKIYOR İNSANLAR"

Yasaktan haberdar olmayan ve sigara kullanan Abdullah Erzen ise "Yasaktan haberim yoktu. Güzel bir karar. Ben de dahil olmak üzere çevreyi kirletiyoruz. Yasağa uyacağım ve dışarıda içmeyeceğim" derken, sigara kullanmayan bir vatandaş ise "Doğru bir karar ama vatandaşların bu kurala uyacağını düşünmüyorum. Beylikdüzü'nden metrobüse biniyorum her durakta sigara içen insanlar var. Metrobüsten iner inmez sigara yakıyor insanlar. Sadece virüs döneminde değil, her zaman bu yasağın uygulanması lazım" diye konuştu.


Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de

Toplu Taşıma, Koronavirüs, İstanbul, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de - Son Dakika


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