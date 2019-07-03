Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda...
1 saat önce
SİGARA, yeme-içme sektörüne zarar vereceği gerekçesiyle yasaklanırken, tasarıya sadece aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi karşı çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:32
SİGARA, yeme-içme sektörüne zarar vereceği gerekçesiyle yasaklanırken, tasarıya sadece aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi
karşı çıktı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yasadaki değişiklikler, her türlü tütünün yanı sıra elektronik sigara ve nargile kullanımını da kapsıyor.
Avusturya'da mayıs ayında yürürlüğe girmesi planlanan sigara içme yasağı, Avusturya Halk Partisi ve Avusturya Özgürlük Partisi'nin oluşturduğu aşırı sağcı koalisyon hükümetinin karşı çıkması nedeniyle meclisten geçememişti.
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