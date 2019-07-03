Son Dakika Haberleri: Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda...
Son Dakika Güncel Haber

Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda...

1 saat önce

SİGARA, yeme-içme sektörüne zarar vereceği gerekçesiyle yasaklanırken, tasarıya sadece aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi karşı çıktı.

Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda..., System.String[]
SİGARA, yeme-içme sektörüne zarar vereceği gerekçesiyle yasaklanırken, tasarıya sadece aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi karşı çıktı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yasadaki değişiklikler, her türlü tütünün yanı sıra elektronik sigara ve nargile kullanımını da kapsıyor.

Avusturya'da mayıs ayında yürürlüğe girmesi planlanan sigara içme yasağı, Avusturya Halk Partisi ve Avusturya Özgürlük Partisi'nin oluşturduğu aşırı sağcı koalisyon hükümetinin karşı çıkması nedeniyle meclisten geçememişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:32 
Özgürlük Partisi, Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki HDP'yi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:02:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]