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"Sigara yılda yaklaşık 5 milyon ölümün nedenleri arasında" - Son Dakika

"Sigara yılda yaklaşık 5 milyon ölümün nedenleri arasında"

05.06.2021 10:56

Sigara ve tütün bağımlılığı ne yazık ki tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Tunç, "Dünyada yıllık 5 milyon ölüm, ülkemizde de en az 100 bin ölüm sigaraya bağlı hastalıklar sebebi ile oluşmaktadır" dedi.

Sigara ve tütün bağımlılığı ne yazık ki tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Tunç, "Dünyada yıllık 5 milyon ölüm, ülkemizde de en az 100 bin ölüm sigaraya bağlı hastalıklar sebebi ile oluşmaktadır" dedi.

Sigara ve tütün bağımlılığına içindeki nikotinin sebep olduğunu belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç," İçinde 80 civarında kanserojen olduğu bilinen binlerce kimyasal maddenin vücudumuza alınıyor. Sigara sayısı ve içim süresi arttıkça bağımlılık artmakta ve zararlı etkilerinin de zaman içinde belirginleşiyor" ifadelerini kullandı.

"SİGARA İÇENLERİN RİSKİ DAHA FAZLA"

Kovid-19 ile sigara arasındaki ilişki artık daha belirgin olduğunu belirten Tunç, "Sigara içenlerin koronavirüse daha fazla yakalandığını söyleyebiliriz. Sigara içenler kovid-19 olurlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu konuda çelişkili yayınlar okuduk ama son dönem yapılan yayınlar sayesinde kafa karışıklığı tamamen ortadan kalktı. Bireyler sigara içme davranışları da dahil birçok kötü alışkanlık ve davranışlarını sorgulamaya başladılar. Bu amaçla sigara bırakma polikliniklerine başvuran hastaların olduğunu biliyoruz. Sigara içicisi olup, kovid-19'a yakalanarak hastalığı ağır geçiren, akciğer şikayetleri devam eden hastalar oluyor. Bu hastalarda sigara ile ilişkili olarak kovid-19 süreçlerinin uzadığını gözlemliyoruz. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"BİR BIRAKMA PLANI YAPIN"

Sigara bağımlısı bırakmaya karar verdiğinde kendi başına zorlanıyorsa bir hekimden yardım alabileceklerini söyleyen Ali Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hekim kişiye uygun nikotin replasman tedavisi, ağız yolu ile alınan bazı medikal ilaçlar ve gerektiğinde de psikoljik destek sağlayabilir. Kişinin sigarayı bırakmak için özel bir gün belirlemesi yardımcı olabilir. Sigarayı bıraktıktan sonra hatırlatıcı eşya (çakmak, kül tablası) ve ortamlardan uzak durması gerekir. Bol sıvı tüketilmesi, egzersiz ve doğa yürüyüşleri faydalı olacaktır. Ertelenen uğraşı veya hobileri yeniden başlanabilir veya yeni hobi edinilebilir. Aileden ve çevreden destek alınabilir. Zaman zaman oluşacak ani sigara içme krizleri için derin nefes egzersizleri, çiğ sebze ve meyve tüketimi, duş alımı uygulanabilir. Sigara bırakılması ile oluşacak iştah artışı ve kilo alımı kişiyi korkutmamalıdır. Unlu ve yüksek kalorili yiyecek ve içecekler yerine daha hafif olanlar tercih edilmelidir. Sigara bırakıldığında artık yeniden başlamam diyerek tek bir sigara içimi bile denenmemelidir. Zorlanma aşamasında sigarayı bırakınca vücutta oluşacak olumlu etkileri düşünerek kararlılık arttırılabilir ve bu durum kişiye güç verir. Elektronik sigar veya ısıtılmış tütün ürünleri bir sigara bırakma yöntemi değildir. Çünkü bunların içinde de nikotin bulunduğundan bağımlılığı devam ettirmektedir. Ayrıca içinde ağır metaller, nitrozamin, polisiklik hidrokarbonlar gibi çok sayıda zararlı madde bulunmaktadır."


Sigara yılda yaklaşık 5 milyon ölümün nedenleri arasında

Ali Tunç, Kadıköy, Sigara, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Sigara yılda yaklaşık 5 milyon ölümün nedenleri arasında' - Son Dakika


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