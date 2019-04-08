Son Dakika Haberleri: Sigara zammı enflasyonu 1 puan artıracak

Sigara zammı enflasyonu 1 puan artıracak

1 saat önce

Sigara firmaları Ocak ayındaki vergi artışını fiyatlarına bu hafta sonu yansıttı.

Sigara zammı enflasyonu 1 puan artıracak, System.String[]
Sigara firmaları Ocak ayındaki vergi artışını fiyatlarına bu hafta sonu yansıttı. Birçok sigara fiyatı 2 TL artış gösterirken bunun enflasyona etkisinin 1 puan civarında olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:43 

Ekonomi
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