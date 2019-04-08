Sigara zammı enflasyonu 1 puan artıracak

Sigara firmaları Ocak ayındaki vergi artışını fiyatlarına bu hafta sonu yansıttı.

Sigara firmaları Ocak ayındaki vergi artışını fiyatlarına bu hafta sonu yansıttı. Birçok sigara fiyatı 2 TL artış gösterirken bunun enflasyona etkisinin 1 puan civarında olması bekleniyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Hande Erçel, Sırtına Annesine Benzettiği Kelebek Dövmesi Yaptırdı

AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle

Gökhan Özoğuz, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı