Sigara zammı enflasyonu 1 puan artıracak
1 saat önce
Sigara firmaları Ocak ayındaki vergi artışını fiyatlarına bu hafta sonu yansıttı.
Sigara firmaları Ocak ayındaki vergi artışını fiyatlarına bu hafta sonu yansıttı. Birçok sigara fiyatı 2 TL artış gösterirken bunun enflasyona etkisinin 1 puan civarında olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:43
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