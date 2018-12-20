Son Dakika Haberleri: Sigarada "Çapraz Denetime" 614 Bin Lira Ceza

Sigarada "Çapraz Denetime" 614 Bin Lira Ceza

41 dakika önce

Kayseri'de Sağlık Bakanlığınca 34 ilden 60 personelin katılımıyla düzenlenen "çapraz" tütün denetiminde 614 bin lira ceza uygulandı.

Sigarada
Kayseri'de Sağlık Bakanlığınca 34 ilden 60 personelin katılımıyla düzenlenen "çapraz" tütün denetiminde 614 bin lira ceza uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-12 Aralık tarihlerinde 60 personelin katılımıyla iş yerlerinde, kapalı alanda sigara tüketimi, sigara ile ilgili yasal uyarı levhaları, nargile sunumu ile ilgili düzenlemeler kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Osman Demir, Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye'yi 3 kez tütünle mücadele konusunda örnek ülke gösterdiğini anımsattı.

Demir, 2018 yılında Sağlık Bakanlığının 700 bin sigara bırakma ilacı aldığını, Kayseri'ye gönderilen ilaçların tamanının tüketildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Bu husustaki en önemli çalışmamız kapalı alanda sigara tüketilmesi ve kanuna uygun olmayan şekilde tütün ürünlerinin satılması ile ilgili 4207 sayılı kanun çerçevesinde işlemler yapmaktır. Kasım ayı içerinde Bakan Yardımcımız Emine Alp Meşe ile beraberinde gelen heyet ilimizde bir değerlendirme toplantısı yaparak şehrimize gelip çapraz denetim yapılması planlandı. 7 Aralık'ta başlayan çapraz denetimlerde 4 bin 249 işlem yapıldı. Bu denetimlerde 226 ihlal tespit edildi. Haricinde 172 ihbar sistemimize düşmüş olup bu ihbarlardan da 17'sinde ihlal tespit edildi."

Demir, yasal uyarı levhası eksik olan işletmelere, sigara içtiği tespit edilen şahıslara, kapalı alanlarda sigara içiren işletmelere, sigara ürünü reklamı olarak adlandırılan promosyon ürünlerinin satışını yapan yerlere toplam 614 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:17 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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