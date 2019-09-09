Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı
23 dakika önce
Son zamanlarda peşi sıra sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.
Son zamanlarda sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.
Türkiye'de hükümetin vergi oranlarını yükseltmesi sonucu son bir yılda bandrollü sigaranın fiyatı yüzde 41 oranında arttı. En pahalı sigaranın fiyatı 18.50, en ucuz sigara fiyatı ise 14 Liraya yükseldi. Sigaraya art arda gelen zamlar tiryakileri yeni yöntemler aramaya yöneltti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:15
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