Son Dakika Haberleri: Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı
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Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı

23 dakika önce

Son zamanlarda peşi sıra sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.

Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı, System.String[]

Son zamanlarda sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.


Türkiye'de hükümetin vergi oranlarını yükseltmesi sonucu son bir yılda bandrollü sigaranın fiyatı yüzde 41 oranında arttı. En pahalı sigaranın fiyatı 18.50, en ucuz sigara fiyatı ise 14 Liraya yükseldi. Sigaraya art arda gelen zamlar tiryakileri yeni yöntemler aramaya yöneltti.

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Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:15 
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