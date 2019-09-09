Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı
1 saat önce
Son zamanlarda peşi sıra sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.
Son zamanlarda peşi sıra sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:33
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