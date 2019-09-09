Son Dakika Haberleri: Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı
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Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı

1 saat önce

Son zamanlarda peşi sıra sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.

Son zamanlarda peşi sıra sigaraya yapılan zamlar, yasal olmamasına rağmen açık tütüne ve bandrolsüz sigaraya talebin artmasına neden oldu.

Sigarada fiyat artışı açık tütüne ve kaçak sigaraya ilgiyi artırdı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:33 
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