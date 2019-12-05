Son Dakika Haberleri: Sigarada kara paket uygulaması
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Sigarada kara paket uygulaması

6 saat önce

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sigara ve tütün mamüllerinde standart kara paket uygulamasının 5 Aralık 2019 tarihi itibariyle başladığını hatırlatarak eski paketlerin 5 Ocak 2020 tarihine kadar satılabileceğini söyledi.

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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sigara ve tütün mamüllerinde standart kara paket uygulamasının 5 Aralık 2019 tarihi itibariyle başladığını hatırlatarak eski paketlerin 5 Ocak 2020 tarihine kadar satılabileceğini söyledi.


Sigara ve tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması 5 Aralık 2019 itibariyle başladı. Konuyla ilgili hatırlatmalarda bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, eski paketli sigaraların 5 Ocak 2020 tarihine kadar satılabileceğini belirtti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, büfe, bakkal, bayii esnafının ellerinde bulunan eski paketli sigaraları önümüzdeki bir aylık sürede satıp bitirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "5 Aralık 2019 tarihi itibariyle artık eski paketlerle sigara ve tütün mamulleri üretilmeyecek. 5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Büfe, bakkal, bayii esnafımızın ellerinde bulunan eski paketli sigaraların ne olacağı şu anda belirsiz dolayısıyla esnafımızın bu stokları hızlı bir şekilde satarak eritmelerini tavsiye ediyorum." dedi.


"Uyarı yazıları ile caydırıcı görseller arttırıldı"


Düz ve standart kara paket uygulaması ile sigara ve tütün mamullerinin çekiciliğinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yeni düzenleme ile sigara ve tütün mamulleri paketlerinde marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi kaldırıldı. Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki resimli sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de resimli sağlık uyarıları içerisinde yer alan 'Alo 171 Sigara Bırakma Hattı' mesajı olacak. Ayrıca yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, 'Sigara içmek öldürür-hemen bırakın' genel uyarısı ile 'Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir' bilgi mesajı bulunacak. Paketler üzerinde bulunan '18 yaşını doldurmayanlara satılamaz' şeklindeki uyarı, '18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir' şeklinde değiştirildi. Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 ayrı yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak." dedi. - ANTALYA

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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