Son Dakika Haberleri: Sigaradan Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Sigaradan Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

4 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, sigaradan kaynaklandığı değerlendirilen yangında hayatını kaybetti.

Sigaradan Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, sigaradan kaynaklandığı değerlendirilen yangında hayatını kaybetti.

Olay Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde bulanan tek katlı evde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Şiringöl (47), tek başına yaşadığı evde elinde yanan sigara ile uyudu. Bir süre sonra sigara sünger yatağın üzerine düşünce yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri yanan yatağın altında bir insan eli gördü. Yatağı kaldıran itfaiye ekibi Şiringöl'ün cansız bedenini buldu. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şiringöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Şiringöl'ün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

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